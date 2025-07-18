Супруга Джастина Бибера Хейли отказалась выплачивать многомиллионные долги мужа

Супруга певца Джастина Бибера Хейли опровергла информацию о том, что оплатит огромные долги мужа. Об это пишет E! News.

Напомним, что в 2022 году популярному исполнителю пришлось прерваться свой тур из-за частичного паралича мышц лица. Компания, которая финансировала гастроли артиста потребовала вернуть выплаченный ему аванс — 26 млн долларов.

Таких денег у Бибера не оказалось, и он обратился к Скутеру Брауну, который на тот момент являлся менеджером певца. Браун закрыл его долг, получив от артиста обещание вернуть средства в ближайшее время. При этом, Джастин к тому времени уже задолжал ему 11 млн долларов.

С тех пор исполнитель не выплатит экс-менеджеру ни цента. Недавно появилась информация, что Бибер намерен расплатиться с Брауном. Для этого он подписал с ним обязательство по погашению долга в кратчайшие сроки. Певцу пришлось пойти на это после того, как Скутер намекнул, что планирует вернуть свои деньги через суд.

Незадолго до этого супруга артиста Хейли Бибер пополнила свой банковский счет на 1 млрд долларов, продав свой косметический бренд. Многие тут же заявили, что желание ее супруга погасить долги именно сейчас, не может быть простым совпадением. Однако 28-летняя модель утверждает, что не собирается платить за звездного мужа. И если это действительно так, то Джастин оказывается в сложной ситуации.

Ранее мы писали о том, что поклонники Джастина Бибера заподозрили его в тайном разводе с Хейли.