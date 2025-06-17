Фанаты певца Джастина Бибера заподозрили его в тайном разводе с Хейли

Странные посты певца Джастина Бибера в День отца породили среди его фанатов предположение, что артист разводится с женой Хейли. Поклонники уверены: на этот раз союз знаменитостей точно дал трещину.

День отца на Западе — важный праздник, который ежегодно отмечают простые граждане и звезды. Трогательными снимками поделились принц Гарри и Меган Маркл, Дэвид Бэкхем, Кейт Миддлтон и принц Уильям и семья страдающего от деменции Брюса Уиллиса. Вот только Бибер поразил многомиллионную аудиторию странными постами: музыкант назвал себя «папой, с которым лучше не связываться», опубликовав эмодзи с неприличным жестом.

Артист на протяжении шести часов писал беспорядочные сообщения — оскорбил друга и намекнул в грубой форме, что его жена Хейли — девушка легкого поведения. Позже Джастин сказал, что «зол», «истощен» и «сломлен» из-за постоянных мыслей о себе, пишет Daily Mail.

Все это дало фанатам новую почву для раздумий. Они уверены: Бибер все-таки разводится с Хейли, которая также ничего не написала в честь Дня отца, зная, как важен для ее мужа этот праздник.

После всего произошедшего Бибер заблокировал свой аккаунт в соцсети. Отметим, что со странички модели исчезли все совместные фото с мужем.

Джастин женился на дочери Стивена Болдуина в 2018 году. В августе прошлого года у них родился сын Джек Блюз Бибер.

В апреле Хейли призвала фанатов молиться за Джастина, который находится на грани нервного срыва. По слухам, артист начал употреблять наркотики.