Супермодель Кендалл Дженнер рассталась с бойфрендом спустя почти год отношений

Кендалл Дженнер и рэпер Bad Bunny расстались после 10 месяцев отношений. Их пару считали одной из самых красивых в Голливуде.

Инсайдеры заметили, как Кендалл Дженнер гуляет одна в Аспене. По их словам, в последнее время модель и музыкант занимались своими делами по раздельности.

Источники утверждают, что Кендалл и рэпер изначально знали, что не смогут быть долго вместе. У каждого из них очень напряженные графики, они молоды, и им еще многое нужно пережить, прежде чем остепениться. Отношения пары постепенно исчерпали себя, цитирует инсайдеров издание People.

Как пояснил знакомый модели и рэпера, между Дженнер и Bad Bunny не осталось никакого негатива, они желают друг другу только добра. Семья Кардашьян хорошо относится к ее бывшему возлюбленному. Близкие модели надеются, что она сможет найти спутника, который примет ее публичный образ жизни.

Ранее Кендалл Дженнер объяснила, что мешает ей завести детей. Подробности читайте в этой статье.