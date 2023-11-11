Модель Кендалл Дженнер объяснила, что мешает ей завести детей

Американская модель Кендалл Дженнер хочет спокойно распоряжаться своим временем. Беременность — давно надоевшая знаменитости тема. На фоне очередных слухов она решила прояснить ситуацию и высказаться о материнстве в целом, пишет Sm.news.

Новости о том, что Кендалл находится в положении, появились в Сети после того, как там опубликовали неудачный снимок модели. Затем о беременности заговорили вновь, когда матери Дженнер приснилась дочь с животом.

В какой-то момент знаменитость устала от обсуждения этой темы и решила прояснить ситуацию для всех интересующихся. Кендалл заявила, что пока она не планирует рожать ребенка, поскольку это во многом лишает человека мобильности. Кроме того, для звезды важно, чтобы рядом был тот самый мужчина — рожать без достойного избранника ей бы не хотелось.

Говоря о количестве наследников, то Дженнер мечтает о большой семье. Она считает, что у детей должны быть брать или сестра.

Ранее Кайли Дженнер объяснила, зачем сделала пластическую операцию в 19 лет. По словам модели, она таким образом развлекалась.