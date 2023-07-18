Супермодель Джиджи Хадид арестовали на Каймановых островах за хранение наркотиков

Известную американскую супермодель, «ангела» Victoria's Secret, Джиджи Хадид арестовали за хранение марихуаны. Об этом сообщает TMZ.

10 июля девушка прилетела на частном самолете на Каймановы острова. Таможенники международного аэропорта Оуэна Робертса обнаружили в багаже Джиджи небольшое количество наркотического вещества.

Модель и ее попутчика отправили в Королевский центр содержания под стражей Каймановых островов. Однако Хадид внесла залог в размере одной тысячи долларов, и ее освободили от судебного разбирательства.

Напомним, у Джиджи Хадид есть сестра Белла, которая является не менее популярной моделью. У матери девушек голландские корни, в то время как их отец – палестинец. В марте 2023 года в интервью для Sunday Times Джиджи заявила, что считает себя «ребенком из привилегированного круга».

«Мои родители жили очень бедно, но я всегда признавала, что у меня есть привилегии», – отметила звезда.

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