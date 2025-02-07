«Супермен» Генри Кавилл впервые вышел в свет с невестой после рождения первенца и намекнул на скорую свадьбу

Актер Генри Кавилл впервые вышел в свет после рождения первенца. На публике он появился с невестой Натали Вискузо. Фото пары публикует Daily Mail.

В конце января этого года появилась информация, что звезда «Супермена» стал отцом. Папарацци засняли Генри во время прогулки с новорожденным ребенком. При этом комментариев по поводу рождения малыша ни Кавилл, ни его возлюбленная не давали. Но, по всей видимости, у пары все хорошо, и вскоре они поженятся.

На церемонии вручения премии AACTA Awards девушка актера Натали пришла в нежно-розовой юбке длины макси и белой рубашке. А главной изюминкой ее образа стало бриллиантовое кольцо на безымянном пальце. Теперь поклонники гадают, когда же звезды, наконец, зарегистрируют брак.

Напомним, что Генри и Натали встречаются с 2021 года, однако официально они заговорили о романе только в 2022 году. Они предпочитают не афишировать личную жизнь, поэтому даже о беременности Вискузо стало известно только благодаря фотографам.

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