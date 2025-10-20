Сумма оказалась не такой большой: Кевин Федерлайн раскрыл, сколько заработал на разводе с Бритни Спирс

Кевин Федерлайн, бывший муж поп-дивы Бритни Спирс, пожаловался на размер алиментов, которые выплачивала певица на содержание их общих детей. Daily Mail пишет, что мужчина рассказал об этом в своей книге.

У Бритни и Кевина двое сыновей. Мальчики находились под опекой отца, тогда как звездная мать выплачивала алименты на их содержание. В мемуарах Федерлайн написал, что сумма денежных выплат после развода оказалась не такой большой, как можно подумать.

Суд назначил Кевину ежемесячно по 20 тысяч долларов на содержание детей и еще по 20 тысяч долларов алиментов за половину срока брака. Точная сумма мирового соглашения в книге не раскрывается. СМИ ранее писали, что он получил еще порядка 1–1,3 миллиона долларов единовременно.

Этих денег Федерлайну, как он утверждает, практически не хватало, чтобы воспитывать двух детей в Лос-Анджелесе. Кроме сыновей от Бритни, у мужчины есть еще четверо наследников.

Ранее бывший муж Спирс заявил, что боится за ее жизнь. По мнению Кевина, певица движется к чему-то необратимому.