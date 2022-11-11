Сумка принцессы Дианы с ее посланием ушла с молотка за 610 тысяч рублей

Принцесса Диана является культовой личностью, вещи которой до сих пор мечтают заполучить коллекционеры со всего мира.

Недавно прошел аукцион, на котором была продана дизайнерская кожаная сумочка, созданная модным домом Lana Marks специально для королевской особы. Тайный покупатель отдал за изделие из крокодиловой кожи 8600 фунтов стерлингов (610 тысяч рублей). Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что в свое время эта сумочка так понравилась Диане, что она купила их 15 штук! Одну из них королева людских сердец подарила жене греческого судоходного магната Крисанти Лемос. Во время званого обеда принцесса заметила, что подруге приглянулся этот аксессуар и решила порадовать ее.

К своему презенту она добавила рукописную записку: «С самой нежной любовью и особой благодарностью от Дианы». Она поблагодарила женщину за то, что та помогла ей пережить огромное внимание журналистов во время поездки в Грецию. Папарацци одолевали девушку на похоронах ее друга Янниса Каливиотоса.

Послание было написано в 1996 году, вскоре после ее развода с принцем Чарльзом. Через год Леди Ди умерла в автокатастрофе в Париже.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон повторяет легендарные образы принцессы Дианы Спенсер. Как выяснилось, девушка намеренно копирует свою покойную свекровь.