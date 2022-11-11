«Любимый, я твоя мамочка»: зачем Кейт Миддлтон подражает принцессе Диане?

Общественность не раз замечала, что Кейт Миддлтон повторяет легендарные образы принцессы Дианы Спенсер. Как выяснилось, девушка намеренно копирует свою покойную свекровь. Об этом заявила психолог Вероника Степанова, проанализировав фотографии королевских особ.

Раньше все считали, что подобное подражание Леди Ди связано с тем, что Кейт хочет такой же всенародной любви, как была у Спенсер. Однако поведение Миддлтон имеет более глубокие мотивы. Так, девушка хорошо усвоила урок: хочешь влюбить в себя мужчину – выгляди как его мать. Уже более 10 лет Кейт удачно следует этому завету, вдохновляясь стилем свекрови.

«Она это делает для того, чтобы найти прямой путь к своему венценосному мужу Уильяму. Она показывает ему: "Любимый, это я, твоя мамочка"», – поделилась мнением психолог.

Когда Кейт выходит в свет, то сразу становится самой обсуждаемой персоной не только в родной стране, но и у нас, в России. Какой следующий образ повторит девушка – узнаем совсем скоро. К слову, не она одна интересует поклонников из королевской семьи. На днях фанаты были шокированы поведением Меган Маркл, которая пытается выглядеть «скромницей» в глазах публики. Подробности читайте в этой статье.