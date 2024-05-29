Опубликовано ранее неизвестное фото худой Кейт Миддлтон во время тайного визита

В соцсетях опубликовали ранее неизвестные фото Кейт Миддлтон, на которых она позировала во время поездки с мужем в Duffryn Mawr Country House в Уэльсе. Это было год назад, но сотрудники решили напомнить об этом визите. Пользователи Сети обсудили снимки.

После новостей о раке все внимание народа приковано к Кейт. Она в первый и последний раз, пока что, в 2024 году появлялась на людях в марте, а после пропала, чтобы проходить лечение. Когда в Сети появляются новые фото женщины, все сразу начинают их обсуждать.

Сотрудники Duffryn Mawr Country House опубликовали ранее неизвестные фотографии и написали о визите супругов к ним год назад.