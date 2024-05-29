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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 мая 2024, 20:09
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Опубликовано ранее неизвестное фото худой Кейт Миддлтон во время тайного визита

Сотрудники загородного дома опубликовали ранее неизвестное фото Кейт Миддлтон.
Опубликовано ранее неизвестное фото худой Кейт Миддлтон во время тайного визита

© GEORGE ROGERS / SIPA / Sipa Press Russia / East News

В соцсетях опубликовали ранее неизвестные фото Кейт Миддлтон, на которых она позировала во время поездки с мужем в Duffryn Mawr Country House в Уэльсе. Это было год назад, но сотрудники решили напомнить об этом визите. Пользователи Сети обсудили снимки.

После новостей о раке все внимание народа приковано к Кейт. Она в первый и последний раз, пока что, в 2024 году появлялась на людях в марте, а после пропала, чтобы проходить лечение. Когда в Сети появляются новые фото женщины, все сразу начинают их обсуждать.

Сотрудники Duffryn Mawr Country House опубликовали ранее неизвестные фотографии и написали о визите супругов к ним год назад.

Опубликовано ранее неизвестное фото худой Кейт Миддлтон во время тайного визита

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Мы были рады обустроить их здесь на ночь, когда они посетили The Brecon Beacons. Они так добры и дружелюбны, было удовольствием встретить их здесь», — говорится в подписи к публикации.

Ранее владелица заведения рассказывала о скромности Уэльских и отмечала, что все сотрудники хранили посещение гостей в тайне. Когда другие постояльцы заметили звезд, то были в приятном шоке.

«Посетители нашего паба были очень удивлены, увидев их. Для нас было большой честью принимать их здесь», – делилась женщина.

На фото Кейт и Уильям позировали с сотрудниками и улыбались. Принцесса выглядела здоровой и счастливой, но похудевшей. Это отметили фанаты.

Ранее мы писали о том, кто может взять на себя обязанности больной раком Кейт Миддлтон.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Кейт Миддлтон
Принц Уильям
фото
отдых
рак