Опубликовано ранее неизвестное фото худой Кейт Миддлтон во время тайного визита
© GEORGE ROGERS / SIPA / Sipa Press Russia / East News
В соцсетях опубликовали ранее неизвестные фото Кейт Миддлтон, на которых она позировала во время поездки с мужем в Duffryn Mawr Country House в Уэльсе. Это было год назад, но сотрудники решили напомнить об этом визите. Пользователи Сети обсудили снимки.
После новостей о раке все внимание народа приковано к Кейт. Она в первый и последний раз, пока что, в 2024 году появлялась на людях в марте, а после пропала, чтобы проходить лечение. Когда в Сети появляются новые фото женщины, все сразу начинают их обсуждать.
Сотрудники Duffryn Mawr Country House опубликовали ранее неизвестные фотографии и написали о визите супругов к ним год назад.
«Мы были рады обустроить их здесь на ночь, когда они посетили The Brecon Beacons. Они так добры и дружелюбны, было удовольствием встретить их здесь», — говорится в подписи к публикации.
Ранее владелица заведения рассказывала о скромности Уэльских и отмечала, что все сотрудники хранили посещение гостей в тайне. Когда другие постояльцы заметили звезд, то были в приятном шоке.
«Посетители нашего паба были очень удивлены, увидев их. Для нас было большой честью принимать их здесь», – делилась женщина.
На фото Кейт и Уильям позировали с сотрудниками и улыбались. Принцесса выглядела здоровой и счастливой, но похудевшей. Это отметили фанаты.
Ранее мы писали о том, кто может взять на себя обязанности больной раком Кейт Миддлтон.