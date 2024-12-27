Судья обрушилась на рэпера Jay-Z во время рассмотрения иска против него

Рэпер Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер), обвиняемый в изнасиловании, и его юрист получили от судьи выговор. Об этом 27 декабря сообщила газета The Daily Mail.

Как пишет издание, судья Аннализа Торрес раскритиковала Картера за «растрату судебных ресурсов» и чересчур настойчивые попытки установить личность анонимной истицы — ранее он якобы поручил своему адвокату Алексу Спиро либо заставить женщину раскрыть свое имя, либо добиться прекращения тяжбы.

Торрес, однако, встала на сторону обвинения и гарантировала пострадавшей полную анонимность на следующем этапе процесса.

В пятистраничном заявлении, опубликованном в четверг, Торрес раскритиковала агрессивные юридические маневры Спиро, назвав их агрессивными и наполненными «подстрекательскими высказываниями и нападками».

Она также обвинила адвоката Картера в попытке «ускорить судебный процесс» путем неоднократной подачи ходатайств о раскрытии личности потерпевшей и прекращении дела.

«Неустанная подача воинственных ходатайств, содержащих подстрекательские высказывания и нападки, неуместна, является пустой тратой судебных ресурсов и тактикой, которая вряд ли принесет пользу», — приводит слова судьи The Daily Mail.

Напомним — иск об изнасиловании против Картера был подан в начале декабря. Не названная по имени женщина обвинила его в том, что он вместе со своим другом и подельником, скандально известным рэпером P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), накачал ее веществами и изнасиловал на вечеринке. Сам Картер все обвинения отверг и обвинил истицу в шантаже и вымогательстве.

Ранее мы писали о том, что в педофильский скандал с Jay-Z и P. Diddy также может быть втянута актриса Дженнифер Лопес.