Суды с бывшей женой, смерть сына, алкоголизм: от чего скончался актер из фильма «Убить Билла» Майкл Мэдсен

Найденный мертвым звезда фильма «Убить Билла» Майкл Мэдсен незадолго до трагедии переживал тяжелый период. В беседе с Radar Online агент Перри Уондер рассказал о последних днях жизни актера и заявил, что он «допился до смерти» из-за разводов и гибели сына.

3 июля Майкл Мэдсен был обнаружен без признаков жизни в своем особняке в Малибу. Официальная причина смерти 67-летнего артиста — остановка сердца. Однако Перри Уондер, который представлял интересы актера 20 лет, пролил свет на случившееся. Агент сообщил, что в последние годы звезда фильма «Бешеные псы» страдал алкоголизмом, и обвинил его бывших жен в трагедии.

По словам собеседника издания, он общался с актером за два дня до случившегося, и уже тогда его состояние вызывало опасения.

«Я знал, что он нездоров. Майкл страдал от последствий алкоголизма. Он несколько раз попадал в реабилитационный центр и выходил из него. Ему с трудом удавалось сохранять трезвость. Он не был доволен своей жизнью», — заявил Перри Уондер.

Кроме того, на состояние Майкла Мэдсена влияли изнурительные судебные разборки с третьей женой Де Анной Морган из-за алиментов и других финансовых вопросов. Но одним из самых тяжелых испытаний стала для артиста смерть 26-летнего сына — в 2022 году Хадсон покончил с собой. Тогда актер признавался: «Мы потрясены, это огромное горе для всех нас, мое сердце разбито». Изначально он винил в трагедии экс-супругу, но затем отказался от своих слов.

Ранее мы писали о том, что Майкл Мэдсен был признан полностью здоровым незадолго до смерти.