«Сколько людей она предостерегла от Дидди?»: Илон Маск припомнил Дженнифер Лопес связь с рэпером

Американский миллиардер Илон Маск высказался в адрес певицы Дженнифер Лопес. Он припомнил исполнительнице связь со скандальным рэпером P. Diddy, которого теперь обвиняют в проведении вечеринок, где насиловали детей.

Маск заявил в подкасте с Джо Роганом, что Лопес не в праве предостерегать людей от Дональда Трампа, тогда как сама никого не предостерегла от P. Diddу. Бывшие партнеры попади в опасные ситуации, но выходили сухими из воды.

Теперь же, считает Маск, певица опасается, что вечеринки с участием рэпера могут коснуться и ее. В этом может заключаться причина молчания Лопес.

«Джей Ло была бывшей девушкой P. Diddy, и теперь она решает, что она должна предостерегать людей от Трампа. Сколько людей она предостерегла от Дидди, верно? О, ноль, ладно. Может, нам не стоит доверять ее мнению», — заявил бизнесмен.

Ранее Илон Маск раскрыл планы после победы Дональда Трампа на выборах. По словам миллиардера, он намерен получить место в администрации президента США.