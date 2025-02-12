Суд в США отказал в апелляции рэперу, осужденному на 30 лет за торговлю людьми

Федеральный апелляционный суд США отказался пересматривать дело рэпера R. Kelly, обвиняемого в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом 12 февраля сообщает Reuters.

По данным агентства, судья отклонил заявление исполнителя, в котором тот утверждал, что присяжные были предвзяты по отношению к нему. Также рэпер считает, что некоторые из доказательств обвинения являются несостоятельными.

Напомним — R. Kelly в 2022 году получил 30 лет тюрьмы по обвинению в торговле людьми. Ранее уже был фигурантом уголовных дел — в 2008 году ему вменяли распространение детской порнографии, но тогда суд оправдал музыканта. Также у него были проблемы из-за половых связей с несовершеннолетними. Дочь рэпера же утверждала, что сама стала жертвой надругательства с его стороны. Сам R. Kelly признавать свою вину отказывается.

Ранее мы писали о том, что американский рэпер Канье Уэст выпустил футболки в поддержку своего коллеги по сцене P. Diddy, арестованного по подозрению в педофилии и изнасилованиях, и потребовал освободить его.