Суд признал 88-летнего актера Алена Делона ограниченно дееспособным

Суд во Франции ограничил 88-летнего актера Алена Делона в дееспособности и лишил права самостоятельно распоряжаться недвижимостью. Ответственность за эту сферу будет нести специально назначенный представитель.

По остальным вопросам актер сможет принимать решения без посторонней помощи, сообщает телеканал BFMTV.

Судебные тяжбы вокруг состояния здоровья Делона начались по требованию его сына Антони. Ранее мужчина узнал, что отец не смог пройти ни одного когнитивного теста в период с 2019 по 2022 год. При этом дочь актера Анушка якобы намеренно скрывала от брата эту информацию.

Напомним, в 2019 году Ален Делон перенес двойной инсульт. Кроме того, медики диагностировали у него болезнь Альцгеймера.

Ранее спутница артиста Хироми Ролен заявила, что опасается за жизнь Делона после того, как его дети выгнали ее из дома звезды. Женщина выразила уверенность, что сын и дочь актера прекратили лечение больного отца.