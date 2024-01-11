«Поняла, что лечение прекратили»: спутница Делона заявила, что актер в смертельной опасности из-за детей

Стало известно о состоянии французского актера Алена Делона, который перестал появляться на публике с июля. Оказалось, что знаменитость находится в смертельной опасности из-за детей. Об этом рассказала телеканалу BFM TV спутница артиста Хироми Ролен.

Женщина опасается за Делона после того, как ее выгнали из дома звезды. Он стал вести закрытый образ жизни. По словам Ролен, ее бывшему спутнику грозит смертельная опасность. Все дело в детях, которые якобы прекратили лечение больного отца.

«У него уже был сдавленный голос, как будто он задыхался. После этого телефонного звонка, я заметила состояние его голоса, я поняла, что лечение прекратили», — заявила Хироми.

По ее словам, Делон не получает помощь уже на протяжении нескольких месяцев. Женщина сообщила, что поняла это из заявления детей актера.

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