Суд ответил на просьбу P. Diddy запретить разглашение новых обвинений в адрес продюсера

Суд ответил на требование продюсера и рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) запретить обвинителям и их адвокатам публично распространять и обсуждать любую информацию, касающуюся его дела. Об этом пишет издание Page Six.

На прошлой неделе адвокаты музыканта подали в суд особое ходатайство. Они требовали, чтобы судья запретил всем участникам разбирательства публично обсуждать дело их подопечного. В заявлении P. Diddy говорилось, что суд должен остановить «карнавальную атмосферу», которая чаще всего возникает вокруг громких дел.

В итоге суд отклонил требование звезды. При этом, по распоряжению нью-йоркского судьи Аруна Субраманяна федеральным агентам, следователям, а также всей команде Комбса запрещено разглашать подробности заседаний. Предполагается, что это поможет прийти в дальнейшем к более справедливому решению относительно судьбы продюсера.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Продюсеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее мы писали, что P. Diddy проверят на причастность к смерти Лиама Пейна.