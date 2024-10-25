Арестованного рэпера P. Diddy проверят на причастность к смерти Лиама Пейна
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Арестованного рэпера P. Diddy подозревают в убийстве певца Лиама Пейна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Полиция Аргентины рассматривает версию причастности рэпера к смерти певца. Свидетель, который пожелал остаться анонимным, заявил, что перед гибелью Лиам хотел дать интервью о скандальных вечеринках коллеги.
После вскрытия в организме артиста нашли следы наркотиков. Сотрудники полиции полагают: Лиама могли специально «накачать» веществами, чтобы тот не рассказывал о вечеринках. Кроме того, установлено, что до смерти Пейна в его номере находились посторонние. На данный момент просматриваются камеры видеонаблюдения отеля.
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