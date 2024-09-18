Суд отказал обвиняемому в торговле людьми рэперу P. Diddy в освобождении под залог

Американского рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) лишили права выйти под залог по делу о сутенерстве и рэкете. Об этом пишет Reuters.

«Мировой судья США Робин Тарнофски отклонил залог для Комбса, удовлетворив ходатайство обвинения о продолжении содержания под стражей до суда», — сказано в материале.

Как рассказали прокуроры, музыкант и продюсер использовал свою бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для перевозки женщин, а также мужчин, работающих в секс-индустрии, через границы штатов для участия в записанных сексуальных представлениях под названием «Freak Offs».

Адвокат артиста Марк Агнифило заявил, что описанная прокурорами сексуальная активность была добровольной.

P. Diddy грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Прокуроры сообщили, что рэпер соблазнял женщин, давая им наркотики, обещал финансовую поддержку и романтические отношения, а затем использовал тайные записи половых актов как «залог», чтобы гарантировать молчание женщин, а иногда угрожал оружием.

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