«Страстно поцеловал»: после слухов о разводе появилась информация о романе принца Гарри с возрастной любовницей

Меган Маркл и принц Гарри стали главными ньюсмейкерами этой осени. Поговаривают, пара находится на грани развода. Пока молодые люди не дают никаких комментариев, зато на фоне слухов об их разладе в Сети появилось интервью экс-возлюбленной внука Елизаветы II.

34-летняя Кэтрин Оммани познакомилась в баре с Гарри, когда ему было только 21. Тем не менее разница в возрасте не стала преградой тому, что между ними возникли чувства. По словам Оммани, с принцем у неё был самый запоминающийся роман. Экс-возлюбленные вели себя как подростки: они постоянно целовались и даже стояли под душем в одежде. Также Кэтрин добавила, что никак не может забыть интимный момент, произошедший между ними. Выяснилось: когда девушка собиралась возвращаться домой, сын принцессы Дианы не захотел ее отпускать. Он приподнял девушку за талию, прижал к стене и подарил ей страстный поцелуй.

Поклонники королевской семьи обеспокоены: вероятно, интервью Оммани увеличит накал страстей между Гарри и Меган. Дадут ли супруги шанс своим отношениям – узнаем совсем скоро.

К слову, сейчас в Сети обсуждают не только личную жизнь Сассекских, но и возможное лишение титулов молодых людей. Подробности читайте в этой статье.