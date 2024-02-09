Страшное предсказание Нострадамуса о Карле III начало сбываться: что еще ждет короля

Пророчество Мишеля де Нотрдама, известного как Нострадамус, предвещало, что правление нового короля Карла III будет недолгим, так как его сын должен будет занять его место. Как пишет Woman.ru, он же ранее предсказал смерть Елизаветы II и многие другие события.

В начале февраля 2024 года появилась тревожная новость из Букингемского дворца – Карлу III был диагностирован рак. В январе король пережил операцию из-за увеличенной простаты, и в ходе обследования врачи обнаружили рак на ранних стадиях.

С момента обнаружения заболевания Карл начал проходить плановое лечение, а его близкие брали на себя часть его обязанностей. Принц Уильям, который временно отстранился от работы, чтобы помочь восстанавливающейся после операции Кейт Миддлтон, вернулся к своим обязанностям. Принцесса Анна, сестра Карла, также уделяла работе больше внимания.

В то время как Британия наблюдает за королевской семьей, в Интернете всплыло пророчество Нострадамуса о короле. Мишель де Нотрдам предсказал, что правление Карла III будет коротким.

Когда стало известно о диагнозе короля, пророчество показалось еще более правдоподобным. Пока нет конкретной информации о состоянии монарха, но специалисты предполагают, что у него может быть рак мочевого пузыря или даже колоректальный рак.

Пророчество было записано 18 лет назад и было истолковано британским писателем Марио Ридингом. Он утверждал, что принц Чарльз взойдет на престол под именем Карла III. В пророчестве также говорилось о скором отречении короля и его замене сыном.

Однако есть различия между словами Мишеля и реальностью. Он утверждал, что причина отречения будет связана с недовольством общества и скандалом вокруг развода с принцессой Дианой и браком с Камиллой Паркер Боулз. Тем не менее, пророчество начинает сбываться, так как король уже делегировал часть своих обязанностей Уильяму.

В пророчестве также упоминается, что на престол может взойти не принц Уэльский, а принц Сассекский.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям впервые выступил с речью после новости о раке короля Карла III. Стало известно, что сказал наследник престола.