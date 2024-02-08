Принц Уильям впервые выступил с речью после новости о раке короля Карла III: что сказал наследник престола

Принц Уильям посетил гала-ужин, устроенный благотворительной организацией, которая управляет вертолетной службой неотложной медпомощи, и произнес речь после новости о раке короля Карла III. Отметим, что это был первый официальный комментарий от члена королевской семьи по поводу непростой ситуации у монархов.

В начале февраля появилась информация, что правитель Великобритании тяжело болен. У него нашли злокачественное образование. Из-за этого он был вынужден немного отойти от дел и ограничить выходы в свет. Кроме того, недавно была прооперирована Кейт Миддлтон. После выписки ей был назначен постельный режим. Поэтому все обязанности легли на плечи наследника престола – принца Уильяма.

На прошедшем в Англии гала-вечере монарх решил обратиться к подданным и поблагодарить их за поддержку. Он отметил, что она действительно была очень ценна для него в это непростое для его семьи время.

«Я хотел бы также поблагодарить вас за слова поддержки для Кэтрин и моего отца, особенно в последние дни. Это очень много значит для всех нас», - цитирует слова принца PEOPLE.

Также Уильям честно признался, что этот прием был его шансом ненадолго «сбежать» от проблем. Однако, по иронии судьбы, он тоже касался медицины.

Ранее стало известно, что принц Гарри отправился к заболевшему раком королю Карлу без Меган Маркл.