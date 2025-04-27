Странные танцы и ужасные костюмы: Кэти Перри столкнулась с хейтерами из-за нового гастрольного тура

Кэти Перри столкнулась с хейтерами из-за ее нового тура. Подробности приводит The News International.

В последние месяцы артистке приходится оправдываться перед своими недоброжилателями. Недавно она отвечала на хейт, связанный с полетом в космос, а теперь она отвечает на злобные комментарии из-за ее нового музыкального тура.

На просторах Сети появилось множество роликов с выступлений Перри, на которых оскорбляют певицу за неудачные концерты. Поклонники осудили артистку за декорации, странные танцы и ужасные костюмы. Некоторые даже предположили, что певица готовилась к выступаниям за пару недель

Слушатели подчеркнули, что гастрольный тур может ухудшить ее репутацию.

Напомним, что 14 апреля артистка стала участницей женской космической миссии под названием NS-31, который длился 11 минут. Поп-звезда осталась довольна полетом, однако она разозлилась из-за того, как событие подали в медиа. Так, источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Перри не хотела публикаций из самой капсулы, где упоминался ее тур.

Ранее мы писали о том, что певица Кэти Перри недовольна шоу, которое устроили из ее полета в космос.

Также сообщалось, что Джордж Клуни признался, что за 10 лет брака ни разу не ссорился с женой Амаль.