Певица Кэти Перри недовольна шоу, которое устроили из ее полета в космос. Об этом сообщает Daily Mail.

Слетавшая в космос поп-звезда Кэти Перри осталась довольна полетом, однако она разозлилась из-за того, как событие подали в медиа. Так, источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Перри не хотела публикаций из самой капсулы, где упоминался ее тур.

«Крупные планы с ромашкой, пение What a Wonderful World в невесомости, упоминание трек-листа тура — все это теперь кажется ей излишним», — рассказал инсайдер.

В итоге из знаменательного события СМИ сделали шоу, это не устраивает Перри, объяснил источник.

«Кэти не жалеет, что полетела в космос. Это было жизненно важное переживание. То, о чем она действительно жалеет — это то, что из этого сделали публичное шоу», — заявил он.

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