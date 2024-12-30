«Почему это случилось именно с нами?»: жена Брюса Уиллиса не сдержала эмоций в годовщину отношений

Жена актера Брюса Уиллиса, страдающего от прогрессирующей деменции, не сдержала эмоций в годовщину отношений. Эмма Хеминг не стала скрывать, что жизнь с мужем дается нелегко – она чувствует гнев и горе.

Соответствующий пост появился в соцсетях. Уиллис и Хеминг отмечают 17-ю годовщину. Пара поженилась в 2009 году. При этом Хеминг младше актера на 23 года. В семье растут две дочери.

Она говорит, что «раньше годовщины приносили радость» - сейчас оставляют тяжесть на сердце и пустоту в душе.

«Я даю себе 30 минут посидеть и обдумать все: "Почему он? Почему это случилось именно с нами?" Я чувствую гнев и горе. Затем я все это стряхиваю и возвращаюсь к реальности. А это… безусловная любовь», - написала жена Уиллиса.

Она призналась: только благодаря актеру узнала, что такое любовь. Несмотря на то, что произошло, жена Уиллиса говорит – сделала бы это снова, не задумываясь.

Ранее она показала фото тяжелобольного мужа на фоне загородного дома.