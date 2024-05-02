Страдающая неизлечимой болезнью Селин Дион вышла на сцену премии «Грэмми – 2024»

Неизлечимо больная певица Селин Дион восхитила зрителей своим смелым и важным появлением на 66-й церемонии вручения премии «Грэмми – 2024». Вечер, насыщенный событиями и талантливыми артистами, приобрел особое значение благодаря неожиданному выходу на сцену звезды. Об этом сообщает PEOPLETALK.

Последним ярким аккордом мероприятия стал момент, когда Селин Дион вручила престижную статуэтку в главной номинации – «Альбом года». Поддерживаемая овациями и сопровождаемая трогательной песней The Power of Life, она поделилась своим искренним счастьем и благодарностью со зрителями.

«Когда я говорю, что счастлива быть здесь, я действительно говорю это от всего сердца», – поделилась звезда.

После она вручила статуэтку популярной артистке Тейлор Свифт за ее альбом Midnights.

Напомним, в конце прошлого года у Селин Дион было обнаружено редкое неизлечимое заболевание – синдром мышечной скованности. Ее сестра поделилась, что певица сталкивается с неудержимыми судорогами, которые проникают во все мышцы, сравнимые с тем, когда люди просыпаются из-за судорог в ноге или икре.

«Есть спазмы, которые невозможно контролировать. Знаете, когда люди часто просыпаются по ночам из-за судорог в ноге или икре? Примерно так, но во всех мышцах. Мы мало, что можем сделать, чтобы поддержать ее, облегчить ее боль», – делилась она.

Недавно сама Селин объявила о создании документального фильма, рассказывающего о ее жизни и вызовах, с которыми она сталкивается из-за этого тяжелого состояния.