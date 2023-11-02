Страдающая неизлечимой болезнью Селин Дион впервые за три года вышла на публику

Страдающая неизлечимой болезнью певица Селин Дион неожиданно для всех появилась на хоккейном матче. Поклонники думали, что 55-летняя артистка так плохо себя чувствует, что перестала ходить. Но она прекрасно выглядела на мероприятии и с радостью позировала фотографам. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Напомним, что в конце прошлого года у исполнительницы обнаружили редкое неизлечимое заболевание — синдром мышечной скованности. Некоторые СМИ писали, что с каждым годом состояние женщины ухудшается, а сейчас она якобы не может ходить и даже прикована к инвалидному креслу.

Но Селин на днях побывала на матче команд Montreal Canadiens и Vegas Golden Knights. Вице-президент клуба Montreal Canadiens опубликовала в соцсетях фото и видео с певицей. Она сообщила, что звезда заглянула в раздевалку и поблагодарила спортсменов за отличную игру. На кадрах Дион выглядела веселой и здоровой.

При этом в мае этого года артистка объявила об окончательной отмене своего мирового турне. Она жаловалась, что болезнь мешает не только ее выступлениям, но даже повседневной жизни. По ее словам, ей трудно ходить и петь из-за проблем с голосовыми связками.

Старшая сестра поп-дивы также рассказывала, что Селин очень плохо. По ее словам, родственница испытывает сильные боли, а симптомы болезни не может облегчить ни один врач. Фанаты надеются, что артистка появилась на матче не просто так, а потому что чудо произошло, и она стала чувствовать себя лучше.

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