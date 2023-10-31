Актриса Дженнифер Энистон пыталась спасти актера Мэттью Перри от алкоголизма

Актера сериала «Друзья» Мэттью Перри утонул в джакузи от внезапной остановки сердца. Эта новость стала потрясением для родных артиста и его коллег. Дженнифер Энистон, сыгравшая в ситкоме Рэйчел Грин, ранее пыталась спасти Перри от алкогольной зависимости.

Актер стал зависим от алкоголя еще в 90-е годы. Практически каждый день он приезжал на съемки в состоянии сильного похмелья. Как-то раз он признался, что даже не помнит последние три сезона сериала, пишет Daily Mail.

Мэттью ранее говорил, что Дженнифер сделала ему предупреждение из четырех слов.

«Она просто сказала: «Мы знаем, что ты пьешь». Да, представьте, какой это был страшный момент. Она была той, кто протянул руку помощи. Вы знаете, я действительно благодарен ей за это», — признался Мэттью Перри в прошлом году.

Однако в жизни актера появилась новая зависимость — наркотики. Он принимал по 55 таблеток в день, что способствовало снижению его веса.

«Я не мог остановиться, потому что болезнь и зависимость прогрессируют. С возрастом становится вс хуже и хуже», — говорил он.

Напомним, актер умер в возрасте 54 лет. На месте трагедии не обнаружили запрещенных веществ. Известно, что до этого Пэрри в течение двух часов занимался спортом.