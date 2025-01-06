«Столкнулся с темной стороной Голливуда»: Сэм Асгари рассказал о браке с Бритни Спирс

Бывший муж певицы Бритни Спирс заявил, что прошел курс жизни в Голливуде в браке с ней. Фитнес-тренер Сэм Асгари дал интервью перед выходом сериала со своим участием «Предатели». Его слова цитирует зарубежный портал Page Six.

«Я многому научился за последние пять или шесть лет, подвергаясь воздействию этой (темной) стороны Голливуда. И это настоящее благословение», — признался мужчина.

Напомним, что исполнительница связала себя узами брака с фитнес-тренером 9 июня 2022 года. А 16 августа 2023 года в СМИ появилась информация об их разводе. Асгари прокомментировал их брак так.

«Это был быстрый экспресс-курс в Голливуде, и он мне как-то помог. Я подумал, что это будет хорошим инструментом, который на самом деле поможет мне и в игре в «Предателях», – подчеркнул мужчина.

Он отметил, что не только в Голливуде, но и в каждой отрасли нужно быть осторожным.

«Нужно всегда быть осторожным и защищать себя и защищать людей, которых любишь», – добавил мужчина.

Напомним, что Сэм поддерживал возлюбленную во время движения «Освободите Бритни», когда она боролась за освобождение от оков жесткой опеки, предписанной судом.

Ранее мы писали о том, что Бритни Спирс высказалась о новой возлюбленной Сэма Асгари.