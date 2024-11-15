«Стоило подождать»: Селена Гомес жалеет о популярности с ранних лет

Певица Селена Гомес дала новое интервью, в котором призналась, что жалеет о ранней популярности. По ее мнению, она бы была намного счастливее, если бы получила славу в более зрелом возрасте.

Карьера Гомес началась еще в 2002 году. Она снялась в сериале «Барни и друзья», когда ей было всего 10 лет. На кастинги ее водили родители, и спустя пять лет им удалось сделать дочь настоящей звездой.

Сейчас Селена известна не только как актриса, но и как певица. Однако популярность она не считает подарком судьбы.

«Я изо всех сил стараюсь сохранять позитивный настрой и сосредотачиваться на таких вещах, которые действительно делают меня счастливой, но, может быть, стоило подождать и пожить немного для себя», - рассказала артистка в беседе с Elle.

Однако родителей она не винит, она благодарна им за удивительную жизнь, которую они ей подарили.

Ранее стало известно, что Селена Гомес собирается выйти замуж за Бенни Бланко.