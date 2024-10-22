«Испортила ноги»: Кристина Агилера сообщила о травме и выступлениях босиком

Певица Кристина Агилера рассказала о травме, которую получила из-за ношения обуви на каблуках. Звезда в интервью Rolling Stone призналась, что теперь выступает на сцене босиком.

Пятикратная обладательница премии «Грэмми» всегда выглядит эффектно и выбирает самые модные наряды. Она всегда была любительницей обуви на высоких каблуках и платформе, ходила в туфлях на улице и выступала перед зрителями. Как оказалось, это принесло артистке множество проблем.

«Я так сильно испортила ноги и ступни из-за всей этой ерунды на высоких каблуках. У меня поврежден хрящ в колене», — поделилась Кристина.

Исполнительница отметила, что раньше могла спокойно носить неудобную обувь. Теперь для нее комфорт – превыше всего. Она старается покупать только удобные туфли, а иногда выступает босиком, чтобы дать ногам отдохнуть.

«Ноги чувствуют себя лучше всего, когда вы просто ощущаете пол под собой», — убеждена 43-летняя звезда.

В последнее время звезда стала выглядеть еще лучше. Поклонники подозревают, что Агилера похудела не благодаря диете или спорту, а препарату для диабетиков. Но певица не комментирует данную информацию.

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