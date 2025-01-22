Стинг отказался выступать за день до музыкальной премии: известно, в чем причина

Британский певец Гордон Мэттью Томас Самнер, известный во всем мире под псевдонимом Стинг, в последний момент отказался выступать на музыкальной премии The Bass Magazine Awards 23 января. Причиной такого решения, по словам музыканта, стали проблемы со здоровьем.

Стинг вышел на связь с поклонниками в своем блоге и откровенно признался, что врач рекомендовал ему отказаться от любой работы в ближайшее время. При этом он не раскрыл свой диагноз.

24 января певец должен был выступить с сольным концертом в штате Аризона, а 26 января - в Калифорнии. Мероприятия Стинг перенес на лето. Он поблагодарил поклонников за понимание и попросил не сдавать билеты.

При этом 29 мая артист споет на 20-летней годовщине музыкальной компании Cherrytree.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский купил винодельческое поместье Tenuta il Palagio у британского певца Стинга за 75 миллионов евро.