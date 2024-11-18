«Стилиста нужно уволить»: Деми Мур раскритиковали за выход в мини-платье на премии

Актриса Деми Мур появилась на премии Governors Awards 2024 в Лос-Анджелесе в мини-платье и нарвалась на критику в Сети. Многие назвали наряд артистки неудачным и сравнили его с полотенцем. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

17 ноября в бальном зале Ray Dolby Ballroom в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Governors Awards 2024, гостями которой стали многие знаменитости. 62-летняя Деми Мур выбрала для мероприятия черное мини-платье Givenchy без бретелек с асимметричным подолом. Звезда фильма «Привидение» дополнила образ серьгами с изумрудами, колье с бриллиантами, браслетом, кольцом и туфлями на каблуках. Знаменитости сделали вечерний макияж и уложили волосы.

Пользователи Сети не оценили образ актрисы, посчитав, что он подчеркнул ее недостатки, а некоторые сравнили платье Деми Мур с полотенцем.

«Ужасное платье», «Обвисшая кожа на руках. Надо было лучше одеться», «Стилиста нужно уволить», «Деми выглядит так, будто только что вышла из душа и пришла на церемонию в полотенце», — написали читатели Daily Mail.

Помимо Деми Мур, на церемонии также появились Николь Кидман, Анджелина Джоли с сыном Ноксом, Дженнифер Лопес, Селена Гомес, Эндрю Гарфилд, Дженнифер Лоуренс, Памела Андерсон, Эль Фаннинг и другие знаменитости.

Ранее сообщалось о том, что Деми Мур рассказала о проблемах со здоровьем из-за продюсеров.