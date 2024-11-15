«Очень неловко и унизительно»: Деми Мур рассказала о проблемах со здоровьем из-за продюсеров

Деми Мур заявила, что у нее было расстройство пищевого поведения (РПП) из-за продюсеров, которые просили ее похудеть. 62-летняя звезда фильма «Субстанция» дала интервью журналу Elle, в котором сообщила о мучениях.

Знаменитость снялась в картине, который поднимает сразу несколько важных тем о внешности популярных людей. Актриса призналась, что и сама столкнулась с проблемами после того, как один из продюсеров посоветовал ей сбросить вес. Она много раз прибегала к изменениям во внешности из-за критики со стороны.

«Продюсер отвел меня в сторону — и это было очень неловко и унизительно. Это перенесло меня в место таких пыток и жестокости по отношению к себе», — поделилась Мур.

По словам знаменитости, именно в тот момент у нее развилось расстройство пищевого поведения. Женщина также измучила себя слишком активными физическими нагрузками.

«Пока мы так сосредоточены на том, кем мы не являемся, мы упускаем красоту всего того, чем мы являемся. Я люблю свое тело, но это больше о признательности — я действительно ценю все, что мое тело делает для меня сейчас, а не только то, как оно выглядит», – добавила звезда.

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