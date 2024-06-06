Ставший впервые отцом актер из «Сумерек» Роберт Паттинсон тайно женился

Голливудский актер Роберт Паттинсон тайно женился на матери своего ребенка Сьюки Уотерхаус. Причем, по словам инсайдеров, они связали себя узами брака еще несколько месяцев назад. Об этом сообщает In Touch.

Звезда «Сумерек» является очень скрытным. Он предпочитает не делиться подробностями личной жизни. И даже о рождении первенца Роберта поклонники узнали от журналистов, сумевших заснять его с коляской. Теперь же появилась информация, что Паттинсон скрыл еще один факт – он уже женился.

Источник СМИ сообщил, что актеры теперь «семейная пара». Причем свадьба состоялась еще несколько месяцев назад, однако все прошло тайно. По словам информатора, супруги не проводят ни одной ночи врозь, и в их семье царит любовь.

Отметим, что официально Паттинсон и Уотерхаус объявления о свадьбе не делали. Но помолвочное кольцо на пальце Сьюки папарацци заметили еще в начале года. А в марте стало известно, что актеры стали родителями.

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