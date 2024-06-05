Экс-жена тяжелобольного Брюса Уиллиса Деми Мур увлеклась певцом, который на 27 лет моложе нее

Актриса Деми Мур спровоцировала слухи о начале романтических отношений с 34-летним певцом Джо Джонасом. Инсайдеры рассказали об их близком общении и флирте. Об этом сообщает Page Six.

Источник таблоида поделился, что Деми сдружилась с артистом довольно внезапно. Они познакомились на фестивале amfAR, после чего стали проводить время вместе. По словам информатора, их связь переросла в романтическую, и за последнее время они еще больше сблизились.

Однако, по данным другого инсайдера издания Daily Mail, Мур и Джонас только друзья. Он рассказал, что они действительно много общаются, но никакого романа у них нет. Предположительно, знакомство звезд произошло не недавно, а еще несколько лет назад. Но после расставания певца со Сторми Бри он стал чаще встречаться с Деми Мур, что и привлекло внимание журналистов.

Официально Деми Мур и Джо Джонас слухи о романе не комментировали.

К слову, сейчас актриса старается как можно больше времени проводить с бывшим мужем Брюсом Уиллисом. Ему диагностировали лобно-височную деменцию.

Ранее в Сети появилось новое фото Брюса Уиллиса, на котором он был сильно похудевшим.