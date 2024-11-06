Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании

Ирландский боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании. Об этом пишет издание The Guardian.

Обвинения выдвинула парикмахерша из Дублина по имени Никита Ни Лаймхин. По словам женщины, в декабре 2018 года спортсмен и его приятель Джеймс Лоуренс забрали ее вместе с подругой из их салона, после чего они катались по городу, употребляя запрещенные вещества. Ни Лаймхин и Макгрегор на тот момент были знакомы — в Дримнахе, где жертва жила со своим бойфрендом и семилетней дочерью, боец считался едва ли не героем.

После катания на машине все четверо уехали в отель в Дублине. В номере Макгрегор, по словам Ни Лаймхин, начал приставать к ней, однако она отказала ему в интиме, ссылаясь на месячные. Затем звезда UFC, утверждает жертва, прижал ее к кровати и изнасиловал, а она не могла сопротивляться, так как «физически ему не ровня».

«Вы увидите фотографии ее рук и запястий, которые черно-синие. Вы увидите, что на ее левой груди есть кровавая царапина. Царапина там, потому что она носила часы и держала руки поднятыми, чтобы защитить себя. На нее надавили, и часы оставили шрам на ее груди», - поделился адвокат Ни Лаймхин Джон Гордон.

Утверждается, что девушка также вступила в половую связь с Лоуренсом, однако, по словам Гордона, она не помнит этого. После ЧП она отправилась домой к матери, которая позвонила в службу 999. Девушку госпитализировали, а во время поездки на скорой она «дрожала и испытывала боль», следует из иска.

Ни Лаймхин потребовала от МакГрегора возмещения убытков. Адвокаты спортсмена заявили, что обвинительница пытается вымогать у него деньги.

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