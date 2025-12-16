Старший сын президента США Дональда Трампа обручился со светской львицей

Старший сын президента США Дональда Трампа обручился с американской светской львицей Беттиной Андерсон после года отношений. Об этом сообщает Page Six.

Помолвку Дональда Трампа-младшего, чью невесту недавно заметили с «массивным бриллиантовым кольцом» на пальце, подтвердили изданию представители пары. Позже об этом также высказался и сам американский лидер.

«Они прекрасно ладят и просто сообщили мне, что собираются пожениться», — заявил президент в Белом доме.

Дональд Трамп-младший начал встречаться с Андерсон в прошлом году, когда его отношения с бывшей ведущей Fox News Кимберли Гилфойл подходили к концу.

До этого старший наследник главы американского государства уже был женат на другой светской львице. В 2005 году он женился на Ванессе Перголицци. Пара развелась в 2018 году. У них остались пять детей.

