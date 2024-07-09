Огромное предательство: почему на самом деле Бритни Спирс рассталась с бойфрендом-уголовником

Певица Бритни Спирс рассказала, почему бросила своего возлюбленного с криминальным прошлым. Оказалось, что бывший домработник, ставший избранником артистки, сотрудничал с папарацци! Звезда сообщила об этом и заявила, что больше не свяжется ни с одним мужчиной.

Скандалы в жизни поп-принцессы продолжаются. Стало известно, что Бритни разорвала отношения с Полом Ричардом Солизом, который был ее бойфрендом после громкого развода с Сэмом Асгари. Они бурно выясняли отношения, а после ссоры в отеле разошлись. Певица поняла, что ее предали.

По словам артистки, ее бойфренд был в сговоре с фотографами, которые охотились за Бритни. Громкая история случилась после очередного проигранного отцу дела. Спирс была в ужасе и быстро села в автомобиль к бойфренду. Он же поехал очень медленно и даже в какой-то момент открыл окно. Фотограф запечатлел девушку в слезах.

«Почему он опустил окно, пока я плакала на сиденье?» – интересовалась Бритни в соцсетях.

Бритни также пояснила, что бывший избранник жаловался матери и рассказывал, что певица его домогалась.

После знаменитость сделала заявление о личной жизни. Она призналась, что больше не хочет связываться с мужчинами.

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