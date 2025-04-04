Старшие сыновья Дэвида Бекхэма перестали общаться из-за девушки. Об этом сообщает TMZ.

Инсайдеры рассказали, что сыновья Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин и Ромео отказываются общаться друг с другом. Ссора произошла из-за девушки Ромео — Ким Тернбулл. Якобы, она сначала встречалась с Бруклином, но только ради того, чтобы подобраться поближе к Ромео.

Когда оба сына футболиста узнали об этом, они перестали общаться и даже не появляются на семейных вечерах. Уже несколько месяцев Ромео и Бруклин злятся друг на друга.

При этом ни Дэвид, ни Виктория не имеют ничего против возлюбленной, которая использовала одного из их сыновей. Недавно певица поделилась в соцсетях фото, на котором присутствовала Тернбулл. «Семья — это всё. Люблю вас всех», — подписала снимок она.

Ранее мы писали о том, что Виктория Бекхэм решила стать миллиардером с помощью 14-летней дочери Харпер.