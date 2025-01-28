Станет ее худшим кошмаром: Анджелине Джоли угрожают раскрытием страшных тайн

Жена брата актрисы Анджелины Джоли Роми Имбелли анонсировала скорый выход своей книги, в которой может раскрыть страшные тайны родственницы. Инсайдеры считают, что это может стать «страшным кошмаром» звезды. Об этом пишет In Touch.

Свадьба брата Джоли с Роми состоялась в январе. Но девушка вхожа в семью уже около 20-ти лет, поэтому многое знает о близких мужа. Источники сообщили — участница реалити выяснила то, что сама Анджелина предпочитает скрывать.

Пользователи Сети ожидают, что в своей книге Имбелли может раскрыть правду о связи актрисы с братом. Известно, что они всегда были близки, но об их отношениях ходит немало слухов. Особенно бурно их стали обсуждать после того, как в начале нулевых они публично поцеловали на Оскаре.

Напомним, что у Джоли сейчас черная полоса в жизни. Она рассчитывала, что попадет в номинацию престижной кинопремии, однако эксперты не посчитали ее работу выдающейся. По слухам, поспособствовал провалу Анджелины бывший муж Брэд Питт.

Ранее 21-летний сын Анджелины Джоли попал в аварию.