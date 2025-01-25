21-летний сын Анджелины Джоли попал в аварию спустя полгода после госпитализации

21-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в аварию спустя полгода после госпитализации. Наследник экс-супругов не справился с управлением и врезался в автомобиль на электровелосипеде.

Инцидент произошел в эту пятницу в Калифорнии, когда Пакс разъезжал по улицам Лос-Анджелеса в защитном шлеме. Юноша был одет в теплое худи, брюки и кроссовки.

В Сети появилось видео аварии, на котором можно заметить, что Пакс управлял транспортом без помощи руки.

Пакс врезался в белый автомобиль, который был припаркован у тротуара. При этом юноша повредил свой вид транспорта настолько, что даже колеса не могли катиться по прямой. Кроме того, при столкновении с машиной Пакс не получил серьезных травм и мог передвигаться самостоятельно.

После случившегося сын Джоли и Питта постарался уладить конфликт и переговорил с водителем пострадавшего автомобиля. В итоге им удалось обменяться номерами телефоном, а затем разъехаться. Однако к какому общему соглашению они пришли, пока неизвестно.

Напомним, что в июле прошлого года Пакс попал в аварию, после которой ему какое-то время пришлось провести под наблюдением врачей в больнице: ему потребовалась срочная госпитализация. Тогда на нем не было мотоциклетного шлема, а после инцинедта остались шрамы на лице. А за несколько месяцев до этой аварии молодой человек разбил свою «Теслу», врезавшись в грузовик.

Ранее мы писали о том, что актриса Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в своем провале на «Оскаре».