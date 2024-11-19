Станцевала на каблуках: Бритни Спирс продемонстрировала фигуру в прозрачном мини-платье

Певица Бритни Спирс продемонстрировала фигуру в прозрачном мини-платье. 42-летняя артистка станцевала на камеру и поделилась видео в личном блоге.

На опубликованных кадрах певица предстала в белом прозрачном мини-платье. Бритни Спирс дополнила образ несколькими золотыми подвесками и черными туфлями на каблуках. Артистка сделала макияж с акцентом на глаза и распустила волосы. Знаменитость станцевала на камеру, продемонстрировав фигуру.

Недавно Бритни Спирс удивила роликом, в котором воссоздала один из своих образов в начале 2000-х. Певица позировала в мини-платье с разрезами на талии, украшенном стразами. По ее словам, это обновленная версия ее культового наряда Versace Butterfly Dress. Именно в таком платье знаменитость выходила в свет в 2002 году. Артистка также надела золотые серьги, браслет и бежевые туфли на каблуках.

Ранее мы писали о том, что Бритни Спирс анонсировала запуск собственной линии ювелирных украшений «B Tiny». Певица показала подписчикам браслет из коллекции и призналась, что взволнована из-за грядущего запуска. При этом она заверила, что ювелирные изделия понравятся ее поклонникам.