Стало известно, кто позаботится о собаке умершего Мэттью Перри

Голливудский актер Мэттью Пэрри, прославившийся благодаря роли Чендлера в сериале «Друзья», внезапно скончался в возрасте 54 лет. У знаменитости остался пес породы голдендудля по кличке Альфред, о котором выразила готовность позаботиться его коллега Лиза Кудроу.

Лиза Кудроу, сыгравшая в ситкоме Фиби, готова дать должный уход и заботу осиротевшему питомцу. Собаку также может забрать кто-то из членов семьи, пишет The Daily Mail.

Напомним, Пэрри умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Тело артиста нашел его ассистент. Как сообщили в полиции, он утонул в джакузи от внезапной остановки сердца.

На месте трагедии не обнаружили запрещенных веществ.

Известно, что до этого Пэрри в течение двух часов занимался спортом. Сейчас началось расследование причин смерти актера. Оно будет длиться не менее месяца.

Мэттью Перри страдал от алкогольной и наркотической зависимости, а в 2018 году его экстренно прооперировали из-за разрыва прямой кишки. Известность актер получил благодаря роли Чендлера в сериале «Друзья». Он неоднократно был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус.