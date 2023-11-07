Стало известно, кто подсадил на алкоголь актера сериала «Друзья» Мэттью Перри

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет после внезапной остановки сердца. В последнее время актер вел здоровый образ жизни, но несколько лет назад от страдал от алкоголизма. Вредная привычка передалась ему от отца.

Родители Перри развелись, когда будущему актеру не было еще и года. Мать с ребенком осталась в Канаде, а отец уехал в Голливуд, где работал в киноиндустрии. Именно он помог сыну сделать первые шаги в карьере, приводя его на съемочные площадки разных сериалов.

«Любимым времяпрепровождением Перри-старшего было выпивать водку с тоником, сидя на диване, и приговаривать: «Это лучшее, что случилось со мной за сегодняшний день»», — цитирует отца артиста Kp.ru.

Отец Перри был «функциональным алкоголиком». Он мог выпить пять-шесть коктейлей за раз, затем отправлялся спать, а на работу приходил как ни в чем не бывало. Но однажды он завязал с пагубной привычкой, когда перебрал и уснул на улице.

«У меня так не получилось», — вспоминал актер.

Мэттью Перри рос с отчимом Китом Моррисоном. Их отношения описывают как очень теплые и дружеские. С биологическим отцом он также поддерживал связь.

Напомним, 3 ноября родные и близкие актера проводили его в последний путь на кладбище Форест-Лоун. Оно находится в полутора километрах от студии Warner Brothers, где снимался комедийный ситком.