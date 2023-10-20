Стало известно, когда лишилась девственности Бритни Спирс

Все больше новой информации появляется из скандальных мемуаров «Женщина во мне» певицы Бритни Спирс. В них она призналась, что лишилась девственности в 17 лет.

Поп-дива призналась, что лишилась девственности еще до романа с Джастином Тимберлейком. Когда ей было 17 лет, она переспала с лучшим другом своего брата Брайана, передает издание Page Six.

Хотя в 2003 году певица говорила, что на тот момент в ее жизни был только один мужчина — Джастин.

Напомним, из мемуаров Спирс уже стало известно, что Джастин Тимберлейк ей изменял. Также певица призналась, что делала от него аборт.

Помимо этого, в очередном фрагменте книги Спирс призналась, что изменила Тимберлейку с танцором Уэйдом Робсоном. Однако это была ее единственная интрижка, и она случилась после того, как Спирс узнала о неверности бойфренда.

Нынешняя супруга Джастина не знала о таких фактах из его прошлого. Из-за откровений Спирс женщина пришла в ярость. При этом сам Джастин ничего не отрицает и утверждает, что не будет публично оспаривать слова экс-возлюбленной, так как это не в его стиле. Через неделю выйдет полная книга певицы, в которой, возможно, будет новая информация об отношениях с Тимберлейком.