Стала «Женщиной года»: Памела Андерсон снялась для обложки журнала Glamour без макияжа

57-летняя актриса Памела Андерсон признана «Женщиной года» по версии журнала Glamour. Звезда сериала «Спасатели Малибу» снялась для нескольких обложек нового номера издания. Кадры со знаменитостью опубликованы в официальных аккаунтах журнала в соцсетях.

Памела Андерсон позировала фотографу Клэр Ротштейн в нескольких образах в стиле «офисной сирены». Для фотосессии актриса примерила белый брючный костюм с пиджаком на голое тело, серый костюм из удлиненного блейзера и юбки длины миди, а также твидовый жакет бежевого цвета, белую куртку с заклепками и классический осенний бежевый тренч с кожаными перчатками. На снимках звезда «Спасателей Малибу» продемонстрировала стройную фигуру.

Актриса сама выступила визажистом для съемки, а также сама делала себе прическу. Макияж был сделан при поддержке визажиста Линды Градин и использовании брендов Sonsie skincare и Victoria Beckham Beauty. При этом на некоторых кадрах Памела Андерсон предстала практически без макияжа, лишь слегка накрасив тушью ресницы или губы алой помадой.

В прошлом году знаменитость приняла решение отказаться от использования косметики, сделав выбор в пользу естественности. Так, в сентябре Памела Андерсон появилась на Неделе моды в Париже без макияжа. Кроме того, актриса снялась в максимально естественном виде в документальном фильме о себе «Памела: История любви», опубликованном на стриминговом сервисе Netflix. В интервью Glamour артистка объяснила, что ничего не имеет против косметики, но вместо того, чтобы пытаться быть «отполированной», она хотела бы быть «свежей».

Ранее сообщалось о том, что Памела Андерсон появилась на публике после заявления о переменах в жизни.