«Больше не тот человек»: неузнаваемая Памела Андерсон появилась на публике после заявления о переменах в жизни

57-летняя актриса Памела Андерсон заявила, что больше не хочет быть «мультяшным персонажем для взрослых». По словам звезды, она устала от того, что ее ассоциируют с образом, созданным много лет назад.

Памела решила изменить свою жизнь после 50-ти лет. Она стала демонстрировать семейные ценности и отказалась от имиджа, благодаря которому стала популярной. Однако для поклонников она все еще остается той, кем была на пике карьеры.

«Что это за мультяшный персонаж для взрослых, которого я создала? Ладно, это было весело. Но я больше не тот человек. Сколько бы я ни устраивала званых ужинов для семьи, публика этого не замечала», - заявила Андерсон в интервью Better Homes and Gardens.

Сейчас Памела пытается делать все, чтобы люди видели в ней примерную мать. Изменилась она и внешне. Недавно она появилась на публике с макияжем, несмотря на то, что отказалась от использования косметики. И многие поклонники ее даже не узнали. Видео выхода в свет актрисы опубликовал Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Ранее российский художник Даниил Федоров рассказал о написании портрета Памелы Андерсон.