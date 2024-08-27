Стала блондинкой: помолодевшая Анджелина Джоли прилетела на кинофестиваль в Венецию

49-летняя актриса Анджелина Джоли прилетела в Венецию на кинофестиваль. Она выглядела свежо и будто помолодела. Знаменитость обновила цвет волос и стала блондинкой.

Об этом сообщает Woman.ru.

Джоли сняли в тренчкоте Dior. Она была в кожаных сапогах и мини-юбке.

В Венеции актриса представит байопик со своим участием. Джоли сыграла в нем певицу Марию Каллас.

Актриса прибыла на Венецианский кинофестиваль без детей. Не исключено, что они приедут позже – премьера картины запланирована на четверг.

Пока неизвестно, что из дизайнеров оденет Джоли на премьеру. На кинофестиваль также должен приехать ее бывший муж Брэд Питт, но они вряд ли пересекутся.

Ранее сообщалось, что жена экс-президента США Дональда Трампа Мелания сменила имидж и стала блондинкой.