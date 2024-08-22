54-летняя жена Дональда Трампа Мелания резко сменила имидж и стала блондинкой
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54-летняя жена бывшего президента США Дональда Трампа Мелания резко сменила имидж. Бывшая первая леди Штатов стала блондинкой.
На это обратило внимание издание Леди Mail.ru.
Меланию заметили в Нью-Йорке: она была в платье в полоску бренда Adam Lippes, на талии виднелся ремень Michael Kors. Этот наряд видели на ней в 2018 году – в таком же образе Трамп встречалась с главой Apple Тимом Куком. В качестве обуви Мелания выбрала балетки с заостренным носом бренда Roger Vivier. Из аксессуаров на Трамп были черные солнцезащитные очки.
Жена политика удивила новым окрашиванием – она добавила больше светлых прядей.
Мелания и Дональд Трамп поженились в 2005 году. В браке родился сын. Известно, что Мелания родилась в Словении и стала гражданкой США в 2006-м.
Ранее сообщалось, что актриса Елизавета Боярская покорила фестиваль платьем с жемчугом. Стоимость наряда оценивается в 640 тыс. рублей.